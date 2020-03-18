شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يشكو حاله بعدما ضاقت به الأرض بما رحبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مواطن شكواه من ضيق الحال، كونه متقاعد ويعول أسرة كبيرة، وليس لديه سيارة ويحتاج إليها بشكل كبير.

وأضاف أن لديه راتب لا يتجاوز ٣٧٠٠ ريال، ويحتاج لسيارة يتنقل فيها مع أولاده ويقضون بها أغراضهم، وخصوصا وأن البنك رفض إعطاءه قرض سيارة بسبب راتبه الضعيف.

وطالب المواطن بنشر هذا المقطع حتى يساعده أحد، مؤكدا أنه لا يتسول ولكن لا حل أمامه سوى هذا الأمر.