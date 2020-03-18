الإطاحة بشخص سكب مادة سائلة على مقابض سيارات في جدة

قالت معلومات إن الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، ألقت القبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو خلال قيامه بسكب مادة سائلة على مقابض السيارات.
وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو عبر «تويتر»، أظهر مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات في عدد من أحياء مدينة جدة.
وقالوا إن مجهولًا تعمّد سكبها بهذه الطريقة، بينما باشرت الجهات الأمنية جمع التحريات اللازمة عنه، حتى ألقت القبض عليه وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.
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