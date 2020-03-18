لجنة تحقيق عاجلة في واقعة انهيار مبنى حي الياسمين.. ورفع النتيجة فورًا

كشفت أمانة الرياض، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات انهيار مبنى بحي الياسمين، وقالت إنه إشارة إلى انهيار سقف مواقف سيارات بمبنى يقع بحي الياسمين إثر أعمال إنشائية في مبنى مجاور ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فقد ذلك أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات.

وقد وجه نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالتحقيق في الموضوع، وكشف الملابسات بشكل عاجل، وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع وشهادات إتمام البناء.

كما بينت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك أو خطأ من المكتب الهندسي، وقد صدرت موافقة إمارة منطقة الرياض على تشكيل اللجنة برئاسة نائب أمير المنطقة، على أن تباشر مهامها حالًا، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.