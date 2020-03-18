رسميًا.. بدء وقف الصلاة في المساجد وإلزام المؤذنين بالأذان

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ببدء وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان، وذلك على خلفية قرار هيئة كبار العلماء برفع شعيرة الأذان في المساجد، على أن يقول المؤذن عبارة: «صلوا في بيوتكم»؛ وذلك بناء على النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس.

من جانبه أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمله في «استشعار الأئمة والخطباء والمؤذنين المسؤولية، بشأن القرار الصادر بإيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة»، مؤقتًا، لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وقال الوزير إن حكومة خادم الحرمين الشريفين اتخذت جميع الاحترازات لمنع انتشار كورونا وقرار إيقاف صلاة الجماعة واجب النفاذ فورًا، فيما قررت الجهات المختصة في المملكة، إيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، مؤقتًا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا المستجد.

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن «مغاسل الموتى ستعمل كما هي بالجوامع المرخصة، إلى أن «الصلاة في المقابر فقط»، متوعدًا بـ«محاسبة أي مقصّر في تنفيذ قرار إيقاف صلاة الجماعة، موضحًا أن مغاسل الأموات في المساجد ستظل مفتوحة، والإغلاق للمساجد فقط، بشرط أن لا تكون هناك كثافة بشرية في المغاسل؛ حتى لا نؤتى من قِبَل مثل هذه الأماكن، وستكون الصلاة على الموتى في المقابر كإجراء احترازي لوقاية المواطنين والمقيمين.

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