بالفيديو.. شرطة مكة توضح حقيقة «مصابة كورونا» بشوارع جدة

كشفت شرطة مكة المكرّمة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بجدة.

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا بهذا الشأن، واتضح أنها مقيمة عربية في العقد الرابع من العمر وتعاني اعتلالات نفسية.

وأكد عدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا، وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدًا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى.