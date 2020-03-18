بأجهزة متقدمة.. استعدادات كاملة على مداخل ومخارج مكة

تشهد مداخل ومخارج مكة المكرمة استعدادات وجهودًا على مدار الساعة، تنفذها مختلف الجهات الحكومية الصحية والأمنية؛ لتوفير الأمن والسلامة للعاصمة المقدسة وزوارها وقاصديها، ضمن الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد، وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بالتدابير الاحترازية والوقائية المختلفة.

وتشهد نقطة تفتيش النوارية على طريق «مكة المكرمة - المدينة المنورة» السريع كثافة كبيرة، تزامنًا مع جهود الجهات الصحية والأمنية واستعداداتها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، بالحرص على سلامة المسافرين عبر المداخل والمخارج، حتى لا يكونوا سببًا في انتقال العدوى، وكذلك تكريس الجهود في سبيل حماية الجميع من الإصابة بالفيروس .

وتحظى جميع مداخل العاصمة ومخارجها برصد ومتابعة مستمرة من خلال الكشف الحراري والفحوصات المتخصصة للتأكد من خلو المسافرين من المرض ضمانًا لسلامة قاطني مكة المكرمة، مع توفير جميع الاشتراطات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد بكوادر طبية مؤهلة وأطقم أمنية مدربة ومجهزة للتحقق من هويات القادمين والمغادرين، ومتابعة الحالة الأمنية والحالات المشتبه فيها، مع توفير منشورات ونصائح طبية خاصة على اتباع سلوك صحي يساعد على حماية الأفراد والمجتمعات من العدوى.

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