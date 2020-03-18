الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: هطول أمطار على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، غدًا الأربعاء.

كما توقّعت الهيئة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك والجوف، حائل، شرق المرتفعات الجنوبية الغربية المملكة ومنطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة).

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء بمختلف المناطق:

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