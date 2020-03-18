أمانة مكة تزيل مباسط الجوالات وتوقف التجمعات بالعزيزية

نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية حملة على أسواق الجولات؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا. وأوضحت بلدية العزيزية، أنه تم خلال الحملة إزالة المباسط العشوائية المخالفة الواقعة أمام المحلات التجارية، ومصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها مخالفون على الأرصفة. وأشارت إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لإغلاق الأسواق، وإيقاف التجمعات البشرية وتحقيق الرقابة الصحية الفعالة إنفاذًا لقرارات الجهات المعنية، والقضاء على الظواهر السلبية نهائيًّا. اقرأ أيضا بالصور.. أمانة مكة توجّه رسالة لـ«المسالخ» حول الإجراءات الوقائية لكورونا

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