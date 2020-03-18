رسميًا.. إمارة الشرقية تحسم الجدل حول «عزل محافظات»: غير صحيح

حسمت إمارة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، الجدل حول ما يتردد عن «عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يومًا ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم»؛ حيث نفت إمارة المنطقة هذه المعلومة جملة وتفصيلًا.

وقالت إمارة المنطقة، وفق بيان رسمي على حسابها بموقع «تويتر»: «لا صحة لما تردد عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يومًا ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم».

وشددت إمارة المنطقة الشرقية على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات.