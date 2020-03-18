عاجل-القبض على معتل نفسي سكب مادة سائلة على مقابض المركبات

صّرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أن الجهات الأمنية في محافظة جدة ، تلقت عدداً من البلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في بعض الأحياء جنوب المحافظة ، وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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