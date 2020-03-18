إيقاف لصوص الأراضي بمحايل

‏⁧‫إمارة منطقة عسير‬⁩ تستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين فيما يخص الأمور العاجلة والطارئة فقط؛ خلال فترة تعليق العمل من خلال مركز الاتصال بالإمارة عبر وسائل الاتصال في الـ ⁧‫انفوجرافيك‬⁩ المرفق: منذ 10 ساعات

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