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سحب رعدية بتبوك وتدني الرؤية في الباحة

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شهدت منطقة تبوك أمس تكوناً للسحب الرعدية شملت تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً للرؤية.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة شملت تبوك ومحافظة تيماء والبدع وحقل وضباء.

كما حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة وبعض محافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

وأشار مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي إلى أن رجال المرور المنطقة باشروا عملهم ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق، فيما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات الداير بني مالك والعارضة وفيفاء وهروب.


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