2288 وكالة عدلية أصدرت عن بُعد

كشفت وزارة العدل أن خدمة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، استفاد منها كثير من أطراف الوكالات التي بلغ إجمالي الصادر منها حتى الآن 2288 وكالة، 98 % منها تمت خلال بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل من منسوبي الوزارة، فيما قدم مركز التواصل الموحد 1950 خدماته للمستفيدين الذين يصدرون الوكالة للمرة الأولى.

تقديم الخدمات

أعلنت الوزارة، جاهزيتها لإصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، وقالت: إن هذه الخطوة تأتي للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، وذلك بإتاحة الإصدار عن بُعد لجميع أنواع الوكالات، وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر، موضحة أن سريان الوكالة الصادرة سيكون حده الأقصى 3 أشهر.

كتاب العدل

أكدت وزارة العدل جاهزية كتاب العدل لاستقبال الاتصال من جميع أنحاء المملكة، ليتم تقديم الخدمة لمن لم يسبق لهم إصدار وكالة، وذلك خلال مركز التواصل الموحد 1950، وبذلك تكون خدمات الوكالات متاحة عن بعد بالكامل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل متابعتها مستجدات انتشار فيروس «كورونا» الجديد، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على جميع الأصعدة، بالتعاون مع كثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.