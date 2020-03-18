مكافحة الجراد الصحراوي في 6550 هكتارا

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة مكافحة نحو 6550 هكتاراً من الجراد الصحراوي في منطقتي الشرقية وحائل خلال الفترة من 1 وحتى 15 مارس 2020 الجاري.

الموسم الربيعي

أوضحت الوزارة أن فرق المكافحة والاستكشاف الميدانية كثفت جهودها للحد من تأثير غزو ونشاط الجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي في النطاق غير المعتاد في المنطقة الشرقية وأقصى شمال حائل وجنوب الجوف إضافة إلى صحاري النفوذ والدهناء، وذلك بسبب عاملي الرياح ووجود الأسراب بكثافة عالية في دول «الهند وباكستان وأفغانستان وإيران»، ما كان له تأثير على أقصى شمال شرق المملكة ودول الخليج.

تحسن وهدوء

أشارت الوزارة إلى أن حالة الجراد الصحراوي تتحسن في المملكة بعد القضاء على معظم الأسراب في الشرقية وحائل، مع ترقب لظهور حوريات الدبا خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الوضع الراهن هادئ في نطاق الموسم الربيعي التقليدي في شمال وشمال غرب منطقة الرياض وفي القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك باستثناء شمال محافظة جبة بحائل.

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ظهور الدبا

بينت الوزارة أنه بالرغم من الجفاف السائد في معظم مواقع وجود الأسراب خلال الفترات الماضية والحالية التي لم تستقبل الأمطار الربيعية بشكل جيد لهذا العام، واستمرار العواصف الترابية الشديدة لفترات متتالية، تتوقع ظهور الدبا بكثافات من متوسط إلى عالية في محافظات الأحساء والدمام والجبيل والنعيرية وقرية العليا والأجزاء الشمالية في المنطقة الشرقية، وبكثافات قليلة متوقعة في القصيم وشمال شرق الرياض وشمال حائل وجنوب الجوف.

وأكدت أن فرق المكافحة والاستكشاف الميدانية ضاعفت جهودها وإمكاناتها بشكل كبير في نطاق التوقعات لظهور الدبا، وهناك جاهزية تامة للفرق الميدانية المدعومة لوجستياً بسيارات الاستكشاف والمكافحة، إضافة إلى تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات الوطنية لإضافة قدرات ميدانيه للقضاء على الآفة في وقت القياسي، والاستعداد للتهديدات من الدول المجاورة التي ما زالت الحالة لديهم غير مستقرة خصوصاً في اليمن وعمان والهند وباكستان وإيران.