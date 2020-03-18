5 إجراءات من ساما للحد من تأثير الأزمة

تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من اتخاذ إجراءات عدة للحد من تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في الفترة الأخيرة، كان أهمها إعداد برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص تصل قيمته في المرحلة الحالية 50 مليار ريال، وكذلك خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

نقل الفيروسات

قررت «ساما» مؤخرا عزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراء وقائي واحترازي باعتبارها تعد كغيرها من الأسطح في إمكانية نقل الفيروسات.

التحويلات المالية

أتاحت المؤسسة جميع التحويلات المالية بالمجان بين البنوك والمصارف في المملكة بالريال السعودي عبر نظام «سريع» للعملاء كافة، مع تمكينهم من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع. كما فعلت خطة استمرارية الأعمال وتعليق الحضور للمؤسسات المالية، والاكتفاء بالعمل عن بعد لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية.

إجراءات ساما

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برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص

خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء

عزل جميع العملات السعودية الواردة

التحويلات المالية بالمجان

العمل عن بعد