نقل الفيروسات
قررت «ساما» مؤخرا عزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراء وقائي واحترازي باعتبارها تعد كغيرها من الأسطح في إمكانية نقل الفيروسات.
التحويلات المالية
أتاحت المؤسسة جميع التحويلات المالية بالمجان بين البنوك والمصارف في المملكة بالريال السعودي عبر نظام «سريع» للعملاء كافة، مع تمكينهم من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع. كما فعلت خطة استمرارية الأعمال وتعليق الحضور للمؤسسات المالية، والاكتفاء بالعمل عن بعد لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية.
إجراءات ساما
برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص
خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء
عزل جميع العملات السعودية الواردة
التحويلات المالية بالمجان
العمل عن بعد
كانت هذه تفاصيل خبر 5 إجراءات من ساما للحد من تأثير الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.