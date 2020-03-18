شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في فرنسا تدعو مواطنيها الإلتزام بحظر التجول والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول وهي: إتاحة الخروج من المنزل إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد، إتاحة الخروج لشراء المقتنيات والاحتياجات الأساسية، إتاحة الخروج لأجل رعاية الأطفال أو مساعدة كبار السن ومن يحتاج الرعاية، إتاحة الخروج لمزاولة الرياضة وبشكل فردي بالقرب من مقر السكن ودون أي تجمعات.
وأشارت إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر بـ 38 يورو ، وقد تصل إلى 135 يورو.
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