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السفارة في فرنسا تدعو مواطنيها الإلتزام بحظر التجول

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دعت سفارة المملكة في فرنسا، أمس، المواطنين السعوديين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية بشأن حظر التجول، والذي سيستمر لمدة 15 يوماً على الأقل ابتداء من الـ 17 الشهر الجاري.

وأكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول وهي: إتاحة الخروج من المنزل إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد، إتاحة الخروج لشراء المقتنيات والاحتياجات الأساسية، إتاحة الخروج لأجل رعاية الأطفال أو مساعدة كبار السن ومن يحتاج الرعاية، إتاحة الخروج لمزاولة وبشكل فردي بالقرب من مقر السكن ودون أي تجمعات.

وأشارت إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر بـ 38 يورو ، وقد تصل إلى 135 يورو.

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