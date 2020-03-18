شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: عدم إغلاق مغاسل الموتى وإقامة صلاة الجنائز عند المقابر والان نبدء بالتفاصيل
كما تضمن التوجيه عدم إغلاق مغاسل الموتى الملحقة بالمساجد والجوامع، وعدم إقامة صلاة الجنائز في المساجد والجوامع وأن تكون الصلاة على الجنائز عند المقابر.
ويأتي هذا التوجيه بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء رقم (247) في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة أمس الثلاثاء 1441/7/22 بمدينة الرياض.
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