قصة سعوديات علقن في لبنان وأنقذتهن السفارة رغم أكاذيبهن!

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

زعمت مجموعة من السعوديات في بيروت أنهن موجودات في لبنان منذ 10 أيام، ولم يتم إجلاؤهن من بيروت خلال فترة إجلاء المواطنين إلى المملكة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، يومي السبت والأحد الماضي.

وسجلت المواطنات مقطع فيديو حاولن من خلاله كسب التعاطف والزعم بأنهن لم يتم إجلاؤهن من لبنان، على الرغم من أن السفارة بتوجيهات من القيادة أجلت جميع المواطنين الموجودين على متن 3 طائرات خلال يومي السبت والأحد، ولكنهن لم يكن في لبنان خلال هذه الفترة.

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قصة السعوديات ليست كما ادعين؛ حيث إنهن مخالفات للأنظمة فقد تسللن إلى إيران عن طريق لبنان، حيث تواطأت معهن سلطات مطار بيروت بعدم ختم جواز السفر عند مغادرتهن إلى إيران وسوريا، وعند محاولتهن العودة إلى لبنان عن طريق سوريا كانت الحدود مقفلة، ولكن على الرغم من ذلك بذلت سفارة المملكة جهودًا كبيرة لحل مشكلتهن، ثم دخلن لبنان أمس الأول الاثنين، وجلسن لساعات في شقة قريب لهن وحينها سجلن الفيديو المليء بالأكاذيب لكسب التعاطف.

وعلى الرغم أيضًا من ادعاء المواطنات كذبًا إلا أن سفارة المملكة لدى بيروت استضافتهن في فندق 5 نجوم، وسط محاولات لإيجاد حل لهن لإعادتهن إلى المملكة في أسرع وقت، وذلك إيمانًا منها بدورها في حماية المواطنين والمواطنات بشتى الطرق.

وقبل يومين، أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا (COVID 19).

وتوجهت السفارة بالشكر والتقدير لكلٍّ من شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني على جهودهما في ذلك.

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