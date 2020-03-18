6 حالات جديدة بـ كورونا في المغرب وأول وفاة في تركيا

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في خمس مدن مغربية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه الحصيلة الوبائية في المملكة المغربية بلغت 44 إصابة، وحالتي وفاة.

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وأكدت تركيا، أمس الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي إن شخصًا يبلغ من العمر 89 عامًا توفي، بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن تركيا اكتشفت 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا تعليق صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

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