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منظمة الصحة العالمية توصي: احذروا تناول هذا الدواء!
تناول عقار "الإيبوبروفن" يزيد من خطورة فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، من تناول بعض العقاقير الطبية التي قد تزيد من خطورة الفيروس.
وأوصت المنظمة بعدم تناول مادة “الإيبوبروفن”، للأشخاص المصابين بأعراض تشبه أعراض كورونا، وذلك عقب تحذير السلطات الفرنسية من أن الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تجعل آثار الفيروس أكثر خطورة.
وكانت دراسة حديثة نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية الأسبوعية، افترضت أن الإنزيم يتعزز عند تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفن، يمكن أن يسهل الإصابة بالتهابات مصاحبة للعدوى ويزيد من حدتها.
ولفت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير إلى أنه يمكن استخدام الباراسيتامول بدلًا من ذلك، وعدم المبادرة إلى استخدام الإيبوبروفن من باب مداواة النفس، منوهًا على أنه إذا وصف الإيبوبروفن “طبيب مختص، فذلك بالطبع أمر متروك له.
ويسبب مرض كوفيد-19 أعراضًا خفيفة لدى معظم الناس، لكن الفيروس يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي، وفي بعض الحالات إلى المرض الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل متعدد في الأعضاء.
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