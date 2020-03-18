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محمد بن مسعود - الدمام - طالبت وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.وزارة الرياضة تعليق التدريبات فيروس كورونا الجديد
وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-17
طالبت وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:28 PM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:53 AM
طالبت وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.
، وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية ،
المصدر : الخليج 365
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