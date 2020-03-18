، السعودية تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول "كورونا" ،

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دعت السعودية دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع قمة استثنائي (افتراضي) الأسبوع القادم بهدف بحث سُبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا؛ وذلك استشعارًا من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين.
وتهدف "السعودية" من عقد هذه القمة الاستثنائية لبحث سُبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا؛ إذ إن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.
هذا، وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
كما ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.
كما ستستمر رئاسة السعودية في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويَيْن الإنساني والاقتصادي.قمة مجموعة العشرين بالرياض دول مجموعة العشرين فيروس كورونا الجديد
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 12:17 AM
لبحث سُبل توحيد الجهود لمواجهة الفيروس والآثار المترتبة عليه
دعت السعودية دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع قمة استثنائي (افتراضي) الأسبوع القادم بهدف بحث سُبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا؛ وذلك استشعارًا من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين.
وتهدف "السعودية" من عقد هذه القمة الاستثنائية لبحث سُبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا؛ إذ إن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.
هذا، وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
كما ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.
كما ستستمر رئاسة السعودية في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويَيْن الإنساني والاقتصادي.
، السعودية تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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