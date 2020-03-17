المملكة تدعو لقمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 17 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

دعت السعودية الأربعاء، لعقد قمة استثنائية ”افتراضية“ لقادة مجموعة العشرين، الأسبوع القادم، للتباحث حول أزمة فيروس كورونا.



وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إنه ”استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وأضاف البيان، أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.