اخبار السعوديه

المملكة تدعو لقمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا المستجد

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو لقمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020

صورة أرشيفية

Advertisements

دعت  الأربعاء، لعقد قمة استثنائية ”افتراضية“ لقادة مجموعة العشرين، الأسبوع القادم، للتباحث حول أزمة فيروس كورونا.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إنه ”استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وأضاف البيان، أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدعو لقمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا