السعودية.. هيئة العلماء توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد بإستثناء الحرمين

الثلاثاء 17 مارس 2020

أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية قرارا بوقف صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس في المساجد. واستثنى القرار الحرمين الشريفين من قرار وقف الجمعة والجماعة.



وقالت هيئة في بيانها: اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم وما بينه معاليه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة مبيناً أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى.

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واستعرضت الهيئة النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس وهو ما يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم.

واوصت الهيئة الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها. وأعلنت وزارة الصحة السعودية الاثنين تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الى 133 حالة.