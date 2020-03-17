شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على معتل نفسي سكب مادة سائلة على المركبات والان نبدء بالتفاصيل
وتابع: "أسفرت إجراءات البحث والتحري - بتوفيق الله - من تحديد هويته والقبض عليه - وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
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