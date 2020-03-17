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القبض على معتل نفسي سكب مادة سائلة على المركبات

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صّرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية في محافظة جدة، تلقت عدداً من البلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في بعض الأحياء جنوب المحافظة.

وتابع: "أسفرت إجراءات البحث والتحري - بتوفيق الله - من تحديد هويته والقبض عليه - وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

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