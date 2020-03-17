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2020-03-18 فيديو.. محلات ومولات حفر الباطن تغلق أبوابها التزامًا بالقرارات الوقائية بعد اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” التزام المحلات والمولات والمجمعات التجارية في محافظة حفر الباطن، بقرار الإغلاق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. Advertisements ويأتي ذلك امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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