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الطاقة: إنتاج معمل غاز الفاضلي سيزيد صادراتنا لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الطاقة أن إنتاج معمل غاز الفاضلي سيمكن المملكة من زيادة صادراتها من الخام؛ لتتجاوز عشرة ملايين برميل في اليوم.
وأعلن وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء، رفع صادرات المملكة من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًّا قريبًا.
يأتي ذلك بعدما أعلنت أرامكو رفع إنتاج المملكة من النفط خلال إبريل المقبل إلى 12.3 مليون برميل يوميًّا.
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