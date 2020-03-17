بعدسة “المواطن”.. إغلاق محلات وصوالين الحلاقة في جازان

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” بدء تنفيذ وتطبيق إغلاق المحلات التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة وتقديم خدمات الطلبات الخارجية للزبائن في محافظة صامطة وأحد المسارحة في منطقة جازان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة.

وأقرت أمانة منطقة جازان إغلاق المجمعات التجارية في المنطقة وجميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال بشكل مؤقت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد، فيما استثنى قرار إغلاق المجمعات التجارية، السوبر ماركت والصيدليات؛ حيث ستظل متاحة لتقديم خدماتها للمستهلكين.

كما شملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.

Advertisements

وقالت الأمانة في بيان لها: “في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، إضافة إلى منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة جازان، سواء المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر