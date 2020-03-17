2020-03-18

فيديو.. المغامسي: إيقاف الصلاة بالمساجد لن يحرم المسلم من أجره كاملًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن قرار هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة مؤصل شرعًا، ويتفق مع النقل والعقل.

وأضاف المغامسي، عبر مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن “المشايخ استدلوا في هذا القرار بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وقواعد فقهية، اتفق العلماء عليها”.

وأشار إلى أن “الإسلام يحافظ على بقاء الناس؛ لأن العبادات لا تقوم إلا بالناس، وإذا هلك الناس فمن يعبد الله، ونظرت هيئة العلماء إلى هذا الجانب عند اتخاذها القرار، مضيفًا: “هذه جائحة ضربت أهل الأرض جميعًا لا يتثنى منها أحد”.

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وتابع إمام وخطيب مسجد قباء أنه: “بني القرار بناءً محكمًا شرعيًّا وعقليًّا ونقديًّا واحترازيًّا، وهو قرار مؤصل وموثق”.

وطمأن المغامسي المواطنين بأن “المسلم لن يحرم من الأجر الكامل؛ لأنهم منعوا من اضطرارًا، وحفاظًا على أرواحهم، ودفعًا لضرر أكبر”.

وشدد على أن الهيئة ذكرت أن التعاون مع الدولة في هذه الإجراءات الاحتراجية، هو تعاون على البر والتقوى.

وكانت هيئة كبار العلماء قررت اليوم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بالمملكة؛ كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء كورونا.

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