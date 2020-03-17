محمد بن مسعود - الدمام - كانت مخبَّأة في شاحنة تريلا وتم كشفها تحت أجهزة الفحص نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو لعملية موفَّقة، تم خلالها إحباط تهريب أكثر من 888 ألف حبة مخدرة قبل دخولها البلاد. ويُظهر مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "ارقد وآمن" أن العملية تمت خلال شهر مارس الجاري في منفذ الحديثة شمال السعودية، وعثر خلالها المفتشون على (888،440) حبة مخدرة "كبتاجون" مخبأة في شاحنة نقل "تريلا" حين تم مسحها تحت الأجهزة المخصصة والكلاب المدربة. الجمارك كبتاجون حبوب مخدرة 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 12:01 AM كانت مخبَّأة في شاحنة تريلا وتم كشفها تحت أجهزة الفحص Advertisements "ارقد وآمن".. إحباط تهريب 888 ألف حبة كبتاجون بـ"الحديثة" "ارقد وآمن".. إحباط تهريب 888 ألف حبة كبتاجون بـ"الحديثة" نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو لعملية موفَّقة، تم خلالها إحباط تهريب أكثر من 888 ألف حبة مخدرة قبل دخولها البلاد. ويُظهر مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "ارقد وآمن" أن العملية تمت خلال شهر مارس الجاري في منفذ الحديثة شمال السعودية، وعثر خلالها المفتشون على (888،440) حبة مخدرة "كبتاجون" مخبأة في شاحنة نقل "تريلا" حين تم مسحها تحت الأجهزة المخصصة والكلاب المدربة. الكلمات المفتاحية ، "ارقد وآمن".. إحباط تهريب 888 ألف حبة كبتاجون بـ"الحديثة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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