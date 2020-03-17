- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة اليوم على حادث حريق في مستودع ببحرة القديمة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة （17：51)عن تصاعد ألسنة اللهب من مستودع.
وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.
حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بالدور الثاني للتخزين المؤقت لبقايا خطوط الإنتاج من الألمنيوم وتبلغ مساحة المستودع 20×80م اقتصر الحريق على جزء تقدر أبعاده بـ 20×40م.
وأضاف تم إخماده والقيام بعمليات التبريد، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد.
جدة بحرة الدفاع المدني حريق مستودع
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:56 PM
فريق التحقيق باشر عمله لمعرفة الأسباب وتحديد الملابسات"مدني بحرة" يسيطر على حريق بمستودع دون إصابات
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة اليوم على حادث حريق في مستودع ببحرة القديمة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة （17：51)عن تصاعد ألسنة اللهب من مستودع.
وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.
حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بالدور الثاني للتخزين المؤقت لبقايا خطوط الإنتاج من الألمنيوم وتبلغ مساحة المستودع 20×80م اقتصر الحريق على جزء تقدر أبعاده بـ 20×40م.
وأضاف تم إخماده والقيام بعمليات التبريد، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد.
، "مدني بحرة" يسيطر على حريق بمستودع دون إصابات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني بحرة" يسيطر على حريق بمستودع دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.