، لمواجهة "كورونا".. الجزائر وتونس يتفقان على غلق الحدود البرية بينهما ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة الجزائرية قالت إن هذا الإجراء استثنائي للغاية ومؤقت

اتفقت الجزائر وتونس اليوم الثلاثاء، على غلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح بيان للحكومة الجزائرية أنه: تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس الحكومة التونسية قراراً مشتركاً يقضي بغلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات، هذا الإجراء يعد استثنائياً للغاية و مؤقتاً، يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء لمكافحة انتشار فيروس كورونا".