، "فلكية جدة": عبور كويكب صغير قرب كوكبنا.. غدًا الأربعاء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كويكبًا صغيرًا سيعبر قُرب الكرة الأرضية غدًا الأربعاء، يسمى 2020 FD ، يبلغ قطره عشرة أمتار، ويتحرك بسرعة 15.6 كيلومتر في الثانية، وسيقع على مسافة 0.7 وحدة فلكية أو 104،718،509 كيلومترات؛ ما يعني أنه سيعبر بسلام، ولا يوجد خطر باصطدامه بالكرة الأرضية، ولن يكون مشاهَدًا بالعين المجردة.
وأضاف: ولو افترضنا أن هذا الكويكب في مسار اصطدام مع الأرض فإنه سوف ينفجر أعلى الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع نحو 43 كيلومترًا، ولا يوجد لذلك تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.
وتابع: وللمقارنة، في فبراير 2013 تم توثيق اختراق كويكب سماء روسيا، يبلغ قطره 20 مترًا. فصخرة بهذا الحجم سوف تنفجر على ارتفاع منخفض، تقريبًا 22.4 كيلومتر، وتحرر عنها طاقة عالية جدًّا، تسببت في موجه صدم ناتجة من الانفجار في السماء، وأدت لتهشم زجاج المباني، وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير. وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.
وأردف: وتُستغل مثل هذه الفرص لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهي أجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار ذلك الزمن، ومن الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا.
يُشار إلى أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه "مساعدة الجاذبية"، وتستخدمه وكالة ناسا وغيرها من وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.
جدير بالذكر أن هناك كويكبَين آخرَين سيعبران أيضًا قرب الأرض في اليوم نفسه، ولكن من على مسافة أبعد، أحدهما يسمى 2020 FH ، ويبلغ قُطره 22 مترًا، وسيكون على مسافة 912،547،011 كيلومترًا. أما الآخر فيسمى 2020 FG ، ويبلغ قُطره تسعة أمتار، وسيعبر من على مسافة 209،437،019 كيلومترًا.جدة رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة كويكب الكرة الأرضية
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:22 PM
لا خطورة من اصطدامه بالأرض.. ولن يُشاهَد بالعين المجردة
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كويكبًا صغيرًا سيعبر قُرب الكرة الأرضية غدًا الأربعاء، يسمى 2020 FD ، يبلغ قطره عشرة أمتار، ويتحرك بسرعة 15.6 كيلومتر في الثانية، وسيقع على مسافة 0.7 وحدة فلكية أو 104،718،509 كيلومترات؛ ما يعني أنه سيعبر بسلام، ولا يوجد خطر باصطدامه بالكرة الأرضية، ولن يكون مشاهَدًا بالعين المجردة.
وأضاف: ولو افترضنا أن هذا الكويكب في مسار اصطدام مع الأرض فإنه سوف ينفجر أعلى الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع نحو 43 كيلومترًا، ولا يوجد لذلك تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.
وتابع: وللمقارنة، في فبراير 2013 تم توثيق اختراق كويكب سماء روسيا، يبلغ قطره 20 مترًا. فصخرة بهذا الحجم سوف تنفجر على ارتفاع منخفض، تقريبًا 22.4 كيلومتر، وتحرر عنها طاقة عالية جدًّا، تسببت في موجه صدم ناتجة من الانفجار في السماء، وأدت لتهشم زجاج المباني، وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير. وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.
وأردف: وتُستغل مثل هذه الفرص لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهي أجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار ذلك الزمن، ومن الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا.
يُشار إلى أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه "مساعدة الجاذبية"، وتستخدمه وكالة ناسا وغيرها من وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.
جدير بالذكر أن هناك كويكبَين آخرَين سيعبران أيضًا قرب الأرض في اليوم نفسه، ولكن من على مسافة أبعد، أحدهما يسمى 2020 FH ، ويبلغ قُطره 22 مترًا، وسيكون على مسافة 912،547،011 كيلومترًا. أما الآخر فيسمى 2020 FG ، ويبلغ قُطره تسعة أمتار، وسيعبر من على مسافة 209،437،019 كيلومترًا.
، "فلكية جدة": عبور كويكب صغير قرب كوكبنا.. غدًا الأربعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فلكية جدة": عبور كويكب صغير قرب كوكبنا.. غدًا الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.