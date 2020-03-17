السعودية: إيقاف الصلاة في المساجد والاكتفاء برفع الآذان باستثناء الحرمين

أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم الثلاثاء، قراراً بوقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في جميع المساجد باستثناء الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا للبيان المنشور في وكالة “واس”.

وأوضح البيان أن الدورة الاستثائية الخامسة والعشرين لهيئة كبار العلماء التي عقدت في العاصمة السعودية اليوم بسبب حالة فيروس كورونا وسرعة انتشاره والمسبب لعدد كبير من الوفيات، حيث اطلع أعضاء الهيئة على التقارير الطبية الموثقة بهذا الفيروس وتأكدت من خطورته في سرعة تفشي العدوي بين البشر مما يسبب الوفاة وفي حالة عدم اتخاذ تدابير احترازية شاملة بدون استثناء فإن الخطر سيكون مضاعف وأن التجمعات تعد السبب الأساسي في انتقال العدوي.

قد شددت هيئة كبار العلماء على الجميع الالتزام التام بالقرارات الصادرة من الجهات الرسمية من الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة التعاون معها، موضحة أن قواعد الشريعة تؤكد بأنه “لاضرر ولا ضرار” ومنها قاعدة فرعية أن الضرر يدفع قدر الإمكان.