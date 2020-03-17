شكرا لقرائتكم خبر عن السيطر على حريق مستودع ببحرة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً مساء اليوم الثلاثاء يفيد عن تصاعد ألسنة اللهب من مستودع، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة حريق في مستودع بالدور الثاني مُعد للتخزين المؤقت لبقايا خطوط الإنتاج من الألمونيوم وتبلغ مساحة المستودع 20×80م .
وأشار إلى أن الحريق اقتصر على جزء من المستودع، وتم إخماده والقيام بعمليات التبريد، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع دون تسجيل إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطر على حريق مستودع ببحرة دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.