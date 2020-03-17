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السيطر على حريق مستودع ببحرة دون إصابات 

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بحرة من السيطرة على حادث حريق في مستودع ببحرة القديمة دون حدوث إصابات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً مساء اليوم الثلاثاء يفيد عن تصاعد ألسنة اللهب من مستودع، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة حريق في مستودع بالدور الثاني مُعد للتخزين المؤقت لبقايا خطوط الإنتاج من الألمونيوم وتبلغ مساحة المستودع 20×80م .

وأشار إلى أن الحريق اقتصر على جزء من المستودع، وتم إخماده والقيام بعمليات التبريد، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع دون تسجيل إصابات.

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