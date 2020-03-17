شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع البلديات والإدارات المعنية بالأمانة بتخصيص مساحة مناسبة لإقامة صلاة الجنازة داخل المقابر قبل الدفن. كما وجه بضرورة التأكيد على مغاسل الموتى في المساجد باستقبال وتجهيز الجنائز خلال فترة سريان قرار إيقاف الصلاة بجميع المساجد بشرط أن لا يكون هناك كثافة بشرية في المغاسل كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة الترتيب مع مشرفي المقابر مباشرةً لتزويدهم بالأعداد اليومية للجنائز.

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