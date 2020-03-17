اخبار السعوديه

نائب أمير الرياض يوجه بالتحقيق في انهيار مبنى بالياسمين 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يوجه بالتحقيق في انهيار مبنى بالياسمين  والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالتحقيق في حادث انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين، وكشف الملابسات بشكل عاجل.

وأوضحت أمانة الرياض أن النتائج الأولية أظهرت سلامة رخصة البناء للموقع وشهادات إتمام البناء، كما بينت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك أو خطأ من المكتب الهندسي.

وصدرت موافقة إمارة منطقة الرياض، اليوم، على تشكيل اللجنة برئاسة سمو النائب، على أن تباشر مهامها حالًا، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الرياض يوجه بالتحقيق في انهيار مبنى بالياسمين  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا