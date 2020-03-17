شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يوجه بالتحقيق في انهيار مبنى بالياسمين والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالتحقيق في حادث انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين، وكشف الملابسات بشكل عاجل.

وأوضحت أمانة الرياض أن النتائج الأولية أظهرت سلامة رخصة البناء للموقع وشهادات إتمام البناء، كما بينت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك أو خطأ من المكتب الهندسي.

وصدرت موافقة إمارة منطقة الرياض، اليوم، على تشكيل اللجنة برئاسة سمو النائب، على أن تباشر مهامها حالًا، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.