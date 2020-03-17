شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تظهر بحالة غير طبيعية في جدة.. والشرطة تتعامل معها والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً بهذا الشأن.

وتابع: "اتضح أنها مقيمة عربية في العقد الرابع من العمر، وتعاني من اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا، وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم"، مؤكدا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى.