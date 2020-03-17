شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تظهر بحالة غير طبيعية في جدة.. والشرطة تتعامل معها والان نبدء بالتفاصيل
وتابع: "اتضح أنها مقيمة عربية في العقد الرابع من العمر، وتعاني من اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا، وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم"، مؤكدا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى.
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