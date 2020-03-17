شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الشرقية : ما تم تداوله من أخبار حول عزل المنطقة الشرقية غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أكدت إمارة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتم تداوله حول عزل المنطقة. وقالت عبر "تويتر": "إن ما تم تداوله من أخبار حول عزل المنطقة الشرقية غير صحيح"، داعيةً لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات.

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