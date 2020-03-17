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لجنة عاجلة لبحث ملابسات انهيار مبنى بحي الياسمين بالرياض
أظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت أمانة منطقة الرياض عن ملابسات انهيار مبنى بحي الياسمين.
وقالت أمانة الرياض: إنه وقع انهيار لسقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين؛ بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف ذلك المبنى؛ مما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات.
وتابعت أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة وحرصها على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم، وجه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، بالتحقيق في الموضوع، وكشف الملابسات بشكل عاجل، وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع وشهادات إتمام البناء، كما بينت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك أو خطأ من المكتب الهندسي.
ولفتت الأمانة إلى أنه صدرت موافقة إمارة منطقة الرياض صباح اليوم الثلاثاء على تشكيل اللجنة برئاسة نائب أمير الرياض، على أن تباشر مهامها حالًا، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.
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