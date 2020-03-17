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إيطاليا .. حالات الإصابة بـ كورونا تتجاوز 31500 والوفيات 2503
بارتفاع بنسبة 6ر12% في غضون يوم واحد
متابعات الخليج 365 - متابعة
واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والوفيات الناجمة عنه في إيطاليا ارتفاعها اليوم.
ووفقًا لما أعلنته هيئة الدفاع المدني في روما اليوم، فإن عدد حالات الإصابة ارتفع من نحو 28 ألفًا إلى 31500 حالة بارتفاع بنسبة نحو 6ر12% في غضون يوم واحد.
وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقًا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعًا في الحجر الصحي.
وقالت الوزارة في بيان: إن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنجلاديش وشخصين من كل من بريطانيا واسبانيا، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 113 حالة.
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