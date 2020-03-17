هنا رابط خدمة صوتك مسموع في حساب المواطن

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هنا رابط خدمة صوتك مسموع في حساب متابعات الخليج 365
يقدمها البرنامج لخدمة المستفيدين بشكل أسرع
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، المواطنين للاستفادة من خدمة “صوتك مسموع”، والتي يقدمها البرنامج وتهدف إلى خدمة المستفيدين بشكل أسرع.
وأوضح القحطاني، في تغريدة له عبر تويتر، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط المباشر هنا
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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