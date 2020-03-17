ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس الفرنسي السيد / إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا" المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي. كما أكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.
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