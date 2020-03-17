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محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الرقيب أول سالم إبراهيم بن عارف المظهري الزبيدي، من منسوبي شرطة محافظة القنفذة بمكة المكرمة التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة ترقيته إلى رتبة رقيب أول بمخفر ثلاثاء الخرم.
فيما عبّر "المظهري" عن سعادته بالترقية داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 10:58 PM
يتلقى الرقيب أول سالم إبراهيم بن عارف المظهري الزبيدي، من منسوبي شرطة محافظة القنفذة بمكة المكرمة التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة ترقيته إلى رتبة رقيب أول بمخفر ثلاثاء الخرم.
فيما عبّر "المظهري" عن سعادته بالترقية داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "المظهري" رقيب أول بشرطة القنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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