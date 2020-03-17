، أستاذ في علم العقاقير يكشف حقيقة علاج "كورونا" بالخلطات العشبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" دعا إلى التفريق بين علاج الفيروس وتعزيز مناعة الجسم

أكد أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه لا يوجد حتى الآن أي نبات أو خلطة عشبية ثبت علميًّا أنها تعالج فيروس كورنا المستجد، داعيًا الجميع لصرف النظر عما يُتداول من وصفات يدَّعي مروجوها أنها تشفي من هذا الوباء، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف "القحطاني" بأنه يجب أن نفرِّق بين ما يعزز جهاز المناعة وعلاج فيروس كورونا؛ إذ إن هناك أمورًا عدة من شأنها تعزيز المناعة، مثل: الثوم، وعشبة حشيشة القنفذ، والحبة السوداء، والعسل، والكركم.. وجميعها لا بأس باستعمالها.أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد