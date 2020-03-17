- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه لا يوجد حتى الآن أي نبات أو خلطة عشبية ثبت علميًّا أنها تعالج فيروس كورنا المستجد، داعيًا الجميع لصرف النظر عما يُتداول من وصفات يدَّعي مروجوها أنها تشفي من هذا الوباء، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
وأضاف "القحطاني" بأنه يجب أن نفرِّق بين ما يعزز جهاز المناعة وعلاج فيروس كورونا؛ إذ إن هناك أمورًا عدة من شأنها تعزيز المناعة، مثل: الثوم، وعشبة حشيشة القنفذ، والحبة السوداء، والعسل، والكركم.. وجميعها لا بأس باستعمالها.أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
أستاذ في علم العقاقير يكشف حقيقة علاج "كورونا" بالخلطات العشبيةفهد الغبيوي الخليج 365 2020-03-17
أكد أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه لا يوجد حتى الآن أي نبات أو خلطة عشبية ثبت علميًّا أنها تعالج فيروس كورنا المستجد، داعيًا الجميع لصرف النظر عما يُتداول من وصفات يدَّعي مروجوها أنها تشفي من هذا الوباء، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
وأضاف "القحطاني" بأنه يجب أن نفرِّق بين ما يعزز جهاز المناعة وعلاج فيروس كورونا؛ إذ إن هناك أمورًا عدة من شأنها تعزيز المناعة، مثل: الثوم، وعشبة حشيشة القنفذ، والحبة السوداء، والعسل، والكركم.. وجميعها لا بأس باستعمالها.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:43 PM
"القحطاني" دعا إلى التفريق بين علاج الفيروس وتعزيز مناعة الجسم
أكد أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه لا يوجد حتى الآن أي نبات أو خلطة عشبية ثبت علميًّا أنها تعالج فيروس كورنا المستجد، داعيًا الجميع لصرف النظر عما يُتداول من وصفات يدَّعي مروجوها أنها تشفي من هذا الوباء، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
وأضاف "القحطاني" بأنه يجب أن نفرِّق بين ما يعزز جهاز المناعة وعلاج فيروس كورونا؛ إذ إن هناك أمورًا عدة من شأنها تعزيز المناعة، مثل: الثوم، وعشبة حشيشة القنفذ، والحبة السوداء، والعسل، والكركم.. وجميعها لا بأس باستعمالها.
، أستاذ في علم العقاقير يكشف حقيقة علاج "كورونا" بالخلطات العشبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ في علم العقاقير يكشف حقيقة علاج "كورونا" بالخلطات العشبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.