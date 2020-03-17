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واصلت بلدية خليص زيارة عدد من المنشآت التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، وذلك خلال الحملات الرقابية التي نفذتها البلدية لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والحدائق العامة والملاعب الرياضية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي، أن الفِرق الميدانية تابعت تطبيق الإغلاق للمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والتزيين، وإغلاق جميع الحدائق والملاعب، بالتعاون مع شرطة خليص؛ وذلك تماشيًا مع التعليمات. مشيرًا إلى أن البلدية اعتمدت خطة للعمل على مدار 24 ساعة، والتعامل "عن بُعد" عبر منصات التواصل بالبلدية، وتكثيف الأعمال الميدانية للرقابة الصحية، وإلزام المطاعم بـعدم تقديم الطعام داخلها، وتكثيف رش الحاويات مع التعقيم المستمر، وأيضًا المرافق البلدية والأحياء السكنية.
وأضاف رئيس بلدية خليص بأنه جرى تجهيز ثلاث فرق ميدانية بكوادر بشرية وآلية على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
بلدية خليص إغلاق المجمعات التجارية فيروس كورونا الجديد
بلدية خليص تغلق الحدائق العامة وتراقب تنفيذ المحال قرارات "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-17
واصلت بلدية خليص زيارة عدد من المنشآت التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، وذلك خلال الحملات الرقابية التي نفذتها البلدية لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والحدائق العامة والملاعب الرياضية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي، أن الفِرق الميدانية تابعت تطبيق الإغلاق للمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والتزيين، وإغلاق جميع الحدائق والملاعب، بالتعاون مع شرطة خليص؛ وذلك تماشيًا مع التعليمات. مشيرًا إلى أن البلدية اعتمدت خطة للعمل على مدار 24 ساعة، والتعامل "عن بُعد" عبر منصات التواصل بالبلدية، وتكثيف الأعمال الميدانية للرقابة الصحية، وإلزام المطاعم بـعدم تقديم الطعام داخلها، وتكثيف رش الحاويات مع التعقيم المستمر، وأيضًا المرافق البلدية والأحياء السكنية.
وأضاف رئيس بلدية خليص بأنه جرى تجهيز ثلاث فرق ميدانية بكوادر بشرية وآلية على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:11 PM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:52 PM
اعتمدت خطة عمل على مدار 24 ساعة.. والتعامل "عن بُعد" عبر منصات التواصل
واصلت بلدية خليص زيارة عدد من المنشآت التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، وذلك خلال الحملات الرقابية التي نفذتها البلدية لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والحدائق العامة والملاعب الرياضية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي، أن الفِرق الميدانية تابعت تطبيق الإغلاق للمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والتزيين، وإغلاق جميع الحدائق والملاعب، بالتعاون مع شرطة خليص؛ وذلك تماشيًا مع التعليمات. مشيرًا إلى أن البلدية اعتمدت خطة للعمل على مدار 24 ساعة، والتعامل "عن بُعد" عبر منصات التواصل بالبلدية، وتكثيف الأعمال الميدانية للرقابة الصحية، وإلزام المطاعم بـعدم تقديم الطعام داخلها، وتكثيف رش الحاويات مع التعقيم المستمر، وأيضًا المرافق البلدية والأحياء السكنية.
وأضاف رئيس بلدية خليص بأنه جرى تجهيز ثلاث فرق ميدانية بكوادر بشرية وآلية على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
، بلدية خليص تغلق الحدائق العامة وتراقب تنفيذ المحال قرارات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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