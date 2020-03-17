، نائب "بلدي مكة" يطالب السكان بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي احترازيًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دعا نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، سكان مكة المكرمة، بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي في الميادين المخصصة لتلك الرياضة، ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، قال الدكتور "باز" في نداء وجهه لسكان مكة المكرمة: يا سكان مكة نرجو منكم التوقف عن ممارسة المشي والرياضة في الممشى؛ الدولة قامت بكل ما يجنبكم من هذا الوباء، كن مواطنًا يدرك المسؤولية تجاه نفسه وأهله ووطنه، فالحذر الحذر من التهاون حفظكم الله".
ولا تزال ميادين رياضة المشي، بمكة المكرمة، تحتضن العديد من ممارسي تلك الرياضة، وسط دعوات بإغلاقها كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.مكة المكرمة نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة أحمد باز رياضة المشي العزل المنزلي فيروس كورونا الجديد
نائب "بلدي مكة" يطالب السكان بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي احترازيًاعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-03-17
دعا نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، سكان مكة المكرمة، بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي في الميادين المخصصة لتلك الرياضة، ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، قال الدكتور "باز" في نداء وجهه لسكان مكة المكرمة: يا سكان مكة نرجو منكم التوقف عن ممارسة المشي والرياضة في الممشى؛ الدولة قامت بكل ما يجنبكم من هذا الوباء، كن مواطنًا يدرك المسؤولية تجاه نفسه وأهله ووطنه، فالحذر الحذر من التهاون حفظكم الله".
ولا تزال ميادين رياضة المشي، بمكة المكرمة، تحتضن العديد من ممارسي تلك الرياضة، وسط دعوات بإغلاقها كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:10 PM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:53 PM
ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا
دعا نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، سكان مكة المكرمة، بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي في الميادين المخصصة لتلك الرياضة، ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، قال الدكتور "باز" في نداء وجهه لسكان مكة المكرمة: يا سكان مكة نرجو منكم التوقف عن ممارسة المشي والرياضة في الممشى؛ الدولة قامت بكل ما يجنبكم من هذا الوباء، كن مواطنًا يدرك المسؤولية تجاه نفسه وأهله ووطنه، فالحذر الحذر من التهاون حفظكم الله".
ولا تزال ميادين رياضة المشي، بمكة المكرمة، تحتضن العديد من ممارسي تلك الرياضة، وسط دعوات بإغلاقها كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
، نائب "بلدي مكة" يطالب السكان بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي احترازيًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب "بلدي مكة" يطالب السكان بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي احترازيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.