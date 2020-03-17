، "أمانة" مكة تزيل مباسط الجوالات وتوقف التجمعات احترازيًّا بـ"العزيزية" ،

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نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية، مساء اليوم؛ حملة موسعة على أسواق الجولات بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت بلدية العزيزية، أنه تم خلال الحملة إزالة المباسط العشوائية المخالفة الواقعة أمام المحلات التجارية، ومصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.
وأشارت البلدية إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لإغلاق الأسواق وإيقاف التجمعات البشرية، وتحقيق الرقابة الصحية الفعالة؛ إنفاذاً لقرارات الجهات المعنية، والقضاء على الظواهر السلبية نهائيًّا.
مكة المكرمة بلدية العزيزية الفرعية أمانة العاصمة المقدسة أسواق الجوالات فيروس كورونا الجديد
"أمانة" مكة تزيل مباسط الجوالات وتوقف التجمعات احترازيًّا بـ"العزيزية"هادي العصيمي الخليج 365 2020-03-17
نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية، مساء اليوم؛ حملة موسعة على أسواق الجولات بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت بلدية العزيزية، أنه تم خلال الحملة إزالة المباسط العشوائية المخالفة الواقعة أمام المحلات التجارية، ومصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.
وأشارت البلدية إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لإغلاق الأسواق وإيقاف التجمعات البشرية، وتحقيق الرقابة الصحية الفعالة؛ إنفاذاً لقرارات الجهات المعنية، والقضاء على الظواهر السلبية نهائيًّا.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:04 PM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:52 PM
إنفاذًا للقرارات الوقائية من فيروس كورونا
نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية، مساء اليوم؛ حملة موسعة على أسواق الجولات بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت بلدية العزيزية، أنه تم خلال الحملة إزالة المباسط العشوائية المخالفة الواقعة أمام المحلات التجارية، ومصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.
وأشارت البلدية إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لإغلاق الأسواق وإيقاف التجمعات البشرية، وتحقيق الرقابة الصحية الفعالة؛ إنفاذاً لقرارات الجهات المعنية، والقضاء على الظواهر السلبية نهائيًّا.
، "أمانة" مكة تزيل مباسط الجوالات وتوقف التجمعات احترازيًّا بـ"العزيزية" ،
المصدر : الخليج 365
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