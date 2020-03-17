شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تفعل نظام «الخدمات عن بعد» لسلامة المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجوازات أنه للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومنعاً لانتشاره، فيتم الحد من وجود الجمهور والمستفيدين. أوضحت الجوازات أنه للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومنعاً لانتشاره، فيتم الحد من وجود الجمهور والمستفيدين. وأضافت الجوازات أن ذلك سيتم في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

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